В Камышине простятся с погибшим на СВО Алексеем Варенцовым

Общество 04.05.2025 08:27
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04.05.2025 08:27
В Камышине Волгоградской области завтра, 5 мая, простятся с Алексеем Варенцовым, воевавшим на СВО. Как сообщают местные паблики, Алексей погиб во время боевого задания. Ему было 34 года.
Известно, что воин пал смертью храбрых 2 января 2025 года. У него остались родители, жена и сын.Фото: Привет из Камышина ok.ru
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