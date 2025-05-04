В Волжском на линию вышел трамвай Победы с танком

В Волжском на маршрут вышел трамвай Победы. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, с инициативой украсить вагон к важной дате выступил водитель трамвая Николай Копылов. Напомним,
Николай накануне Нового года установил елку в салоне, а сам работал в костюме Деда Мороза.
Трамвай Победы выглядит весьма приметно. Салон оформлен флажками и маскировочной сеткой. Но главная фишка антуража – сделанный из фанеры танк, который установлен в вагоне.
К слову, 9 мая проезд на этом трамвае для всех пассажиров будет бесплатным.
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