В Волгограде 4 мая перекрыли Нулевую продольную ради забега

Фото V102.RU (архив)
Общество 04.05.2025 09:21
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04.05.2025 09:21
Фото V102.RU (архив)
Сегодня, 4 мая, в Волгограде пройдет легкоатлетический забег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», в связи с проведением спортивного мероприятия с 7-00 ч. перекрыты ряд улиц. Так, до 13-00 ч. будет закрыто движение на Нулевой продольной на участках от Комсомольской до улицы Маршала Крылова, на 7-ой Гвардейской от Советской до Набережной имени 62-й Армии и на улице Землянского от проспекта Ленина до рокадной.Забег, в котором примут участие 1200 человек, начнется в 10-00 ч. напротив мемориального комплекса «Бронекатер БК-31». Участники пробегут 5 километров от амфитеатра до стадиона «Волгоград Арена» и обратно.
Фото V102.RU (архив)
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