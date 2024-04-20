Происшествия

В Волгоградской области найдена мертвой пропавшая в феврале бабушка

Происшествия 20.04.2024 13:30
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20.04.2024 13:30


В Волгоградской области прекращены поиски 81-летней жительницы рабочего поселка Иловля, которую искали почти два месяца. Женщина погибла, сообщили печальную новость V102.RU волонтеры «Лиза Алерт».
Ранее сообщалось, что Раиса Дмитриевна Соловьева вышла из дома вечером 29 февраля и исчезла. Организованные волонтерами и полицией поиски к результату не привели.
Информация уточняется в СУ СК по Волгоградской области.


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