Под Волгоградом неделю разыскивают ушедшую в ночь 81-летнюю бабушку

Полицейские и волонтеры разыскивают пенсионерку, которая пропала 29 февраля. Как сообщили V102.RU в поисковом отряде Лиза Алерт, 81-летняя Раиса Дмитриевна Соловьева ушла из дома по ул. Котова в рабочем поселке Иловля Волгоградской области 29 февраля в 8 часов вечера.
Приметы пропавшей пенсионерки – славянская внешность, на вид 80-85 лет, рост 155-160 см, среднее телосложение, волосы седые, глаза голубые.
На момент исчезновения была одета в темно-синее пальто и пуховый платок.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Раисы Дмитриевны, просим сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Иловлинскому району по телефону 5-13-42 или по телефону 02.
Также можно поделиться информацией с волонтерами по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.