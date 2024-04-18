Женщина на кроссовере спровоцировала массовое ДТП на юге Волгограда





В Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла накануне, 17 апреля, на улице Караванная.

– По предварительным данным, в 17:15 54-летняя волгоградка на Hyundai Tucson напротив дома №2 столкнулась с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 48-летнего водителя, после этого «Ладу» откинуло на автомобили Nissan X-Trail и «Лада Веста», – сообщили обстоятельства происшествия в главке полиции.

В результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка «Лада Гранта». Женщина с травмами была доставлена в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области