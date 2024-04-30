Волгоградцы продолжают болеть гриппом из-за температурных качелей

В Волгоградской области продолжают выявлять вирус гриппа В несмотря на общее снижение в регионе заболеваемости ОРВИ на 7,4%. Об этом V102.RU сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

- В структуре циркулирующих возбудителей преимущественная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (94%) с преобладанием риновируса, РС-вируса, COVID-19, метапневмовируса. У заболевших регистрируется вирус гриппа типа В, - сообщили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что заболеваемости способствует неустойчивый характер погоды, который наблюдается в настоящее время в Волгоградской области. Перепады температур могут способствовать как переохлаждению, так и перегреву, что сказывается на состоянии здоровья жителей региона.

Напомним, что накануне региональное МЧС предупредило о шторме 29-30 апреля.