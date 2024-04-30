Коровы в Волгоградской области стали давать больше молока

Производство молока в Волгоградской области за три месяца этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросло на 2,3% - до 102,9 тысячи тонн. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Волгоградстате.

В январе-марте самые большие показатели демонстрировали сельскохозяйственные организации, где производство молока увеличилось на 17,2%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдалось незначительное снижение надоев.

- С начала текущего года надой молока на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 2260 килограммов, - сообщили в статистическом ведомстве.

Волгоградстат также зафиксировал в регионе устойчивый рост поголовья коров. На конец марта текущего года численность этих животных в Волгоградской области составила 179,9 тысячи голов, что на 3,1 тысячи голов больше, чем на соответствующую дату 2023 года. Наибольший прирост в 10,5% отмечен в сельскохозяйственных организациях.