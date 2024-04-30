Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Волгоградской области, передает V102.RU.

По прогнозам специалистов, в регионе имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба из-за двух погодных явлений – сильного ветра порывами до 15-20 м/с и чрезвычайно высокой пожароопасности – 5-го класса горимости леса в отдельных юго-западных, северо-западных и юго-восточных районах, что в совокупности может привести к ЧС.

Предупреждение по опасной погоде сохранится в регионе до 18.00 ч. 30 апреля.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU