Происшествия

Сотрудница пункта выдачи в Волгограде «обула» Wildberries на 100 тыс. рублей

Происшествия 17.04.2024 12:03
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17.04.2024 12:03


В Волгограде сотрудница пункта выдачи Wildberries  заплатит штраф в размере всего 10 000 рублей за то, что в течение трех месяцев занималась присвоением денег клиентов. Согласно материалам дела, маркетплейс в результате бурной деятельности женщины недополучил 100 000 рублей. 

По информации пресс-службы Дзержинского районного суда Волгограда, на преступление Анаргуль толкнуло тяжелое финансовое состояние. 

Отдавая товары покупателям, женщина ставила отметку об их возврате. Деньги волгоградцы переводили на карту сотрудницы маркетплейса при этом, – рассказали в суде. – Полученные средства сотрудница маркетплейса тратила по своему усмотрению. 

Изначально дело предприимчивой волгоградки рассматривали в мировом суде. Женщину признали виновной в трех эпизодах мошенничества. Однако, с учетом ч. 2 ст. 69 УК РФ преступнице назначили лишь штраф в размере 10 000 рублей. Апелляционная инстанция Дзержинского районного суда не усмотрела оснований для отмены данного приговора.

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