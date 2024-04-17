Прикинулись овцами: под Волгоградом накрыли три майнинговые фермы

В компании напомнили, что от незаконного потребления электроэнергии страдают и добросовестные потребители: растут расходы на общедомовые нужды, возникают перепады напряжения в сети и появляется риск пожаров из-за короткого замыкания, а также удара током.
Происшествия 17.04.2024 09:25
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17.04.2024 09:25
В компании напомнили, что от незаконного потребления электроэнергии страдают и добросовестные потребители: растут расходы на общедомовые нужды, возникают перепады напряжения в сети и появляется риск пожаров из-за короткого замыкания, а также удара током.
Сразу три незаконные майнинговые фермы обнаружили энергетики совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области в одном из населенных пунктов Городищенского района. Как сообщили V102.RU в компании «Россети-Юг», злоумышленники занимались незаконной деятельностью на базе предприятия агропромышленного комплекса и личного подсобного хозяйства.
Оборудование майнинговых ферм организаторы расположили в нежилых постройках и подключили его в обход приборов учета. Креативные майнеры в качестве маскировки характерного шума, который издает установка для добычи криптовалют, на одном из объектов нарушители использовали аудиозапись блеяния овец и крупного рогатого скота. Но даже это им не помогло, так как энергетики используют современные средства учёта электроэнергии и могут дистанционно анализировать потери и вычисляют их очаги.По предварительной оценке, объем ущерба от безучетного потребления составил около 800 тыс. кВт*ч или более 3 млн рублей. Материалы по факту незаконной деятельности направлены в правоохранительные органы. Нарушителям может грозить лишение свободы с выплатой штрафа, сумма которого в десятки раз превышает размеры оплаты по показаниям приборов учета.
В компании напомнили, что от незаконного потребления электроэнергии страдают и добросовестные потребители: растут расходы на общедомовые нужды, возникают перепады напряжения в сети и появляется риск пожаров из-за короткого замыкания, а также удара током.
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