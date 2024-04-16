Происшествия

В Волгограде массовое ДТП со скорой попало на видео

Происшествия 16.04.2024 13:47
0
16.04.2024 13:47


В Тракторозаводском районе Волгограда попал на видео момент ДТП с участием машины скорой помощи - инцидент произошел 15 апреля на пересечении улиц Николая Отрады и Менжинского. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, водитель скорой проехал на запрещающий сигнал светофора без включенных проблесковых маячков. Момент столкновения зафиксировала камера наружного наблюдения. 

По предварительной информации, автомобиль скорой помощи напротив дома №11 по улице Менжинского столкнулся с автомобилем Honda, после чего от удара иномарку отнесло на проезжающий Haval.

В результате ДТП, к счастью, пострадавших нет.

Видео: Powernet / ВКонтакте

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.04.2024 15:33
Происшествия 16.04.2024 15:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2024 14:53
Происшествия 16.04.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2024 11:00
Происшествия 16.04.2024 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2024 10:07
Происшествия 16.04.2024 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2024 09:32
Происшествия 16.04.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2024 08:56
Происшествия 16.04.2024 08:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2024 21:52
Происшествия 15.04.2024 21:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2024 13:32
Происшествия 15.04.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2024 12:58
Происшествия 15.04.2024 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2024 11:19
Происшествия 15.04.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2024 10:47
Происшествия 15.04.2024 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2024 10:38
Происшествия 15.04.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2024 20:47
Происшествия 14.04.2024 20:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2024 16:36
Происшествия 14.04.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2024 10:59
Происшествия 14.04.2024 10:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:57
В Волгоградской области ИИ поможет терапевтам определиться с диагнозомСмотреть фотографии
16:34
Переработчик ПЭТ-бутылок в Волжском заработал 45 млн рублей и угодил под судСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде ул. Иркутскую расширят за счёт средств регионального резервного фондаСмотреть фотографии
15:33
Под Волгоградом обвалился потолок отремонтированной поликлиникиСмотреть фотографии
14:53
Волгоградец на отдыхе утонул вместе с автомобилем «Лада Гранта»Смотреть фотографии
14:06
Град прошелся по очередному хутору в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгограде массовое ДТП со скорой попало на видеоСмотреть фотографии
13:20
В Волжском из-за паводка приостановят работу переправы через АхтубуСмотреть фотографии
13:13
Сотрудники ЕвроХима помогли жителям Котельниково справиться с последствиями циклона «Ольга»Смотреть фотографии
13:03
Суд в Волгограде арестовал пацанку и ее банду за избиение пассажиров автобуса №103Смотреть фотографии
12:49
Врача бюро МСЭ в Волгограде осудили за присвоение инвалидности за взяткиСмотреть фотографии
12:26
МЧС требовало закрыть обрушившийся ТЦ «Арбуз молл» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Мэрия Волгограда заплатила 330 тысяч рублей за несуществующие остановкиСмотреть фотографии
11:35
Главку МВД России по Волгоградской области исполнилось 105 летСмотреть фотографии
11:28
Прокуратура проведет проверку из-за обрушения ТЦ «Арбуз» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Почему Путин поддерживает Бочарова? Мнение политолога Андрея ЧешоваСмотреть фотографии
11:09
В Волгоградской области 14-летняя девочка стала мамойСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде водитель иномарки на остановке протаранил автобусСмотреть фотографии
10:36
Юного волгоградца осудили за кровавую резню около пивнушкиСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцы сняли на видео обрушившуюся часть ТЦ «Арбуз молл»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:32
14-летний мотоциклист умер в больнице спустя неделю после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:31
Как оценить свое репродуктивное здоровье? Инструкция от экспертов ОМССмотреть фотографии
08:56
В поле в Волгоградской области упал летающий объектСмотреть фотографии
08:37
Волгоградцы стали реже болеть агрессивной формой гриппаСмотреть фотографии
08:11
В Волжском 16 апреля отключат горячую водуСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области Городищу присвоят звание «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
21:52
Пьянки круглый год: жилец маргинальной квартиры спикировал с балкона на капот иномарки в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:40
Рэпер Баста поддержит команды МВД на чемпионате по регби в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде отделение поликлиники №5 не закрылось после пожараСмотреть фотографии
19:21
Четыре многоквартирных дома изолируют от волгоградцев за 859 тыс. рублейСмотреть фотографии
 