В Волгограде массовое ДТП со скорой попало на видео





В Тракторозаводском районе Волгограда попал на видео момент ДТП с участием машины скорой помощи - инцидент произошел 15 апреля на пересечении улиц Николая Отрады и Менжинского. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, водитель скорой проехал на запрещающий сигнал светофора без включенных проблесковых маячков. Момент столкновения зафиксировала камера наружного наблюдения.

По предварительной информации, автомобиль скорой помощи напротив дома №11 по улице Менжинского столкнулся с автомобилем Honda, после чего от удара иномарку отнесло на проезжающий Haval.

В результате ДТП, к счастью, пострадавших нет.

Видео: Powernet / ВКонтакте