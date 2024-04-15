Пьяный мужчина рухнул с балкона второго этажа на капот автомобиля Toyota RAV4, припаркованного у многоквартирного дома на Аллее Героев в Волгограде. Как сообщил V102.RU владелец иномарки Геннадий, глубокие вмятины на иномарке он увидел сегодня утром, что стало для него неприятным сюрпризом.

- Рядом лежала записка с номером телефона, я позвонил. Вышел пьяный мужчина, который падал на мою машину, с ним женщина. Вели они себя неадекватно, - рассказывает собственник машины. – Вместо того, чтобы предложить какое-то решение проблемы, они обвинили меня, что чуть ли не я виноват в том, что моя машина там стояла. Просили войти в положение, что им еще в больницу ехать.

Автовладельцу мужчина рассказал, что сидел в окне и случайно вывалился с балкона. Однако на записи с камер видеонаблюдения видно, что он вылезает через окно и пытается подтянуться, но в какой-то момент срывается и падает, ударяясь о капот припаркованной машины. После этого падения он встает, что-то подбирает с асфальта и уходит в подъезд.

По словам владельца иномарки, от удара повреждения такие, что просто выпрямить вмятины на капоте нельзя. Эту кузовную деталь нужно полностью менять и красить, а такой ремонт дорогостоящий. Однако решать эту проблему ее виновник категорически отказывается.

- Дело в том, что он выпал из квартиры, которая уже давно имеет дурную славу. В ней живут квартиранты уже года три- четыре. Там постоянные пьянки, гулянки. Достали уже весь дом. Соседи за детей боятся. Там в этой квартире костяк несколько человек, а остальные постоянно меняются. Одни уезжают, другие приезжают. У них и регистрации, наверное, нет никакой, - рассказывает Геннадий.

Автовладелец сообщил, что решить вопрос по-хорошему у него не получилось, поэтому он обратился в полицию.

- Заявление у меня приняли. Поговорить с той стороной, по крайней мере, при мне, у полицейских не получилось. Из квартиры они все убежали, зато вечером у них снова веселье там, - рассказывает собеседник агентства. – Надеюсь, что полиция займется этими квартирантами, которые устраивают такие шоу по ночам в самом центре Волгограда.

Фото, видео жильцов дома