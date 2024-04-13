В Новоаннинском районе Волгоградской области у придорожного кафе скончался 54-летний житель Калмыкии, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Сегодня ночью примерно в начале пятого у закусочной «Хошгелди» нашли тело туриста, возвращавшегося из Москвы в родное село Троицкое. Видимых признаков насилия не обнаружено, — уточнил источник.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что при жизни мужчина страдал от неизлечимого заболевания.

Напомним, в Волго-Ахтубинской пойме обнаружили труп мужчины. Тело находилось в автомобиле Mitsubishi.

Скриншот: Google Maps