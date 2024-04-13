В Волгограде владелец электросамоката сжег ступни

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 13 апреля, в больницу с ожогами ступней после воспламенения электросамоката попал житель дома № 21 по улице Чапаева, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— У электросамоката загорелся аккумулятор. Огонь перекинулся на вещи в спальне. Выгорело около 10 «квадратов», — пояснил источник. — Пострадал 22-летний парень. Его доставили в ожоговое отделение больницы № 25.

Напомним, лопнувший электрочайник с кипятком обжег лицо малышу под Волгоградом. Пострадала девочка в возрасте 2,5 года.

Фото: архив ИА «Высота 102»