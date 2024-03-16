Лопнувший электрочайник с кипятком обжег лицо малышу под Волгоградом

В Волгоградской области накануне малолетний ребенок получил жуткие ожоги из-за лопнувшего электрочайника, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник в эсктренных службах.

— Девочка в возрасте 2,5 года госпитализирована в Ленинскую ЦРБ с термическими ожогами тела и лица I, II степени, — рассказал собственный источник. — Дома на кухне стоял стеклянный электрический чайник, который лопнул при нагревании.

Известно, что инцидент произошел в Ленинске. Пострадавшую транспортировали в больницу № 25 Волгограда.

Напомним, что в Волгограде женщина насмерть обварилась кипятком. Несчастный случай произошел в доме № 37 по улице Штеменко.

Фото: архив ИА «Высота 102»