Расследования

Задержанного УФСБ хозяина нарколаборатории осудили в Волгограде. След ведет на Украину

Расследования 11.04.2024 09:35
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11.04.2024 09:35


Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор одному из фигурантов уголовного дела, возбужденному по ч. 5 ст. 228.1 УК (незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере), сообщает V102.RU. Мужчина организовал в регионе лабораторию по производству синтетических наркотиков. 



— Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Уголовное дело в отношении второго фигуранта будет рассмотрено в ближайшее время, — прокомментировали информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Уточняется, что в ходе ОРМ подельников с поличным задержали сотрудники спецслужбы.  Злоумышленники как раз готовили очередную партию смертельного груза. В специально оборудованном гаражном боксе при обыске обнаружили и изъяли соответствующее оборудование, прекурсоры, химические реактивы и готовый к сбыту наркотик Альфа-PVP массой 12,7 килограмма.

Напомним, что незаконную деятельность двух волгоградцев сотрудники регионального УФСБ России пресекли в 2023 году. Работа нарколаборатории была организована под контролем и при координации кураторов с Украины. 

Видео: УФСБ России по Волгоградской области

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