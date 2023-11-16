ФСБ накрыла три лаборатории в Волгограде и области. Изъято 50 кг. наркотиков





Волгоградскими сотрудниками ФСБ России в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по линии борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков пресечена работа трех нарколабораторий в Волгограде и Волгоградской области.





как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области, под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств.





– Изготовленные вещества злоумышленники посредством приложения в Сети передавали для дальнейшего бесконтактного сбыта через «тайники-закладки» с целью незаконного обогащения, – сообщают в региональном управлении. – В ходе обысков обнаружено и изъято около 50 килограммов N-метилэфедрона и мефедронома, готовых к сбыту, прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ их составляющих, массой свыше 12 килограммов, химические реактивы объемом около 3 тысяч литров, а также специальное оборудование.

Также во время обысков обнаружено и изъято 2 460 000 рублей, полученные от кураторов за изготовление и сбыт наркотических средств на территории субъектов РФ.





Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.4 УК России.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, а также установлению лиц, причастных к ее организации, легализации денежных средств, полученных преступным путем.





Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области