Происшествия

В поле под Волгоградом нашли авиабомбу времен ВОВ

Происшествия 10.04.2024 16:37
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10.04.2024 16:37


В Чернышковском районе Волгоградской области накануне в трех километрах западнее хутора Большетернового местные жители обнаружили бомбу, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— На сельскохозяйственном участке нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной размером 80 на 20 сантиметров, — уточнил источник. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области данный факт подтвердили, пояснив, что подана заявка в Донской спасательный центр МЧС России, откуда в самое ближайшее время должен прибыть пиротехнический расчет. 

Уточняется, что место, где сделали опасную находку, огородили в целях безопасности. 

Напомним, ранее пиротехники обезвредили найденную на стройплощадке ЖК в Волгограде авиабомбу. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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