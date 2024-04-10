В поле под Волгоградом нашли авиабомбу времен ВОВ

В Чернышковском районе Волгоградской области накануне в трех километрах западнее хутора Большетернового местные жители обнаружили бомбу, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.
— На сельскохозяйственном участке нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной размером 80 на 20 сантиметров, — уточнил источник.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области данный факт подтвердили, пояснив, что подана заявка в Донской спасательный центр МЧС России, откуда в самое ближайшее время должен прибыть пиротехнический расчет.
Уточняется, что место, где сделали опасную находку, огородили в целях безопасности.
Напомним, ранее пиротехники обезвредили найденную на стройплощадке ЖК в Волгограде авиабомбу.
Фото: архив ИА «Высота 102»