В Волгограде сбили мотоциклиста с пассажиром на Yamaha









Мотоциклист с пассажиром пострадали в ДТП с легковушкой в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на улице Дегтярева.





По предварительной информации, 21-летний водитель на «ВАЗ-2110» напротив дома №1 столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 24-летнего водителя.





В результате ДТП мотоциклист и его 19-летний пассажир доставлены в больницу.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области