В Волгограде сбили мотоциклиста с пассажиром на Yamaha

Происшествия 09.04.2024 10:37
0
09.04.2024 10:37
Мотоциклист с пассажиром пострадали в ДТП с легковушкой в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на улице Дегтярева.
По предварительной информации, 21-летний водитель на «ВАЗ-2110» напротив дома №1 столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 24-летнего водителя.
В результате ДТП мотоциклист и его 19-летний пассажир доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
«Еще и драка была»: в Волжском разразился скандал из-за высаженных из автобуса детей09.04.2024 13:04
Происшествия 09.04.2024 13:04
В Волгограде на балконе арендованной квартиры нашли труп09.04.2024 11:59
Происшествия 09.04.2024 11:59
Проглоченная рыбная кость обернулась для волгоградца страшной смертью09.04.2024 11:31
Происшествия 09.04.2024 11:31
В Волгограде изъяли партию левых телефонов из Индии и Азии09.04.2024 09:19
Происшествия 09.04.2024 09:19
«Наверное, видно уже из космоса»: волгоградцы обсуждают крупный пожар за Волгой08.04.2024 20:02
Происшествия 08.04.2024 20:02
Ушел из дома с военным билетом: под Волгоградом разыскивают 22-летнего парня08.04.2024 19:06
Происшествия 08.04.2024 19:06
Под Волгоградом 65-летний мужчина сгорел в вагончике08.04.2024 10:37
Происшествия 08.04.2024 10:37
В Волгограде массовое ДТП с троллейбусом попало на видео08.04.2024 10:15
Происшествия 08.04.2024 10:15
Черный столб дыма поднялся рядом с АЗС в Волгограде08.04.2024 09:52
Происшествия 08.04.2024 09:52
Под Волгоградом легковушка вылетела на обочину и опрокинулась07.04.2024 21:20
Происшествия 07.04.2024 21:20
Под Волгоградом при рытье траншеи нашли человеческие останки07.04.2024 18:23
Происшествия 07.04.2024 18:23
Из-за упрямой волжанки подростка на вездеходе перевернуло в воздухе: видео07.04.2024 16:55
Происшествия 07.04.2024 16:55
Ночные посиделки в Жилгородке обернулись гибелью для волгоградки07.04.2024 13:49
Происшествия 07.04.2024 13:49
LADA Granta с рабочими из Москвы смял грузовик под Волгоградом, трое погибли07.04.2024 12:46
Происшествия 07.04.2024 12:46
Компания молодежи на Porsche Cayenne разбилась под Волгоградом. Один человек погиб07.04.2024 10:34
Происшествия 07.04.2024 10:34