В Волгограде изъяли партию левых телефонов из Индии и Азии

Но, оказалось, что товар на общую сумму более 5 миллионов рублей, не был задекларирован. Соответственно, таможенные пошлины, налоги при ввозе на территорию ЕАЭС не уплачивались. Некоторые товары были признаны контрафактными.
Происшествия 09.04.2024 09:19
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09.04.2024 09:19
Но, оказалось, что товар на общую сумму более 5 миллионов рублей, не был задекларирован. Соответственно, таможенные пошлины, налоги при ввозе на территорию ЕАЭС не уплачивались. Некоторые товары были признаны контрафактными.
Незадекларированные товары выявили астраханские таможенники в магазинах Волгограда. Как сообщили V102.RU в Астраханской таможне, всего было обнаружено более 6 тыс. единиц незаконно реализуемой иностранной продукции в трех торговых точках областного центра.
Предприниматели продавали мобильные телефоны, аксессуары к ним, фены, адаптеры, часы, наушники, игровые консоли, USB кабели различных брендов (производства Китая, Индии, Вьетнама, Малайзии, Филиппин), в том числе продукцию с нанесенными известными товарными знаками. По словам бизнесменов, товар они приобретали в разных торговых точках в Москве, частично за наличные денежные средства, но проверять документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров и уплату пошлин, они не стали.
Но, оказалось, что товар на общую сумму более 5 миллионов рублей, не был задекларирован. Соответственно, таможенные пошлины, налоги при ввозе на территорию ЕАЭС не уплачивались. Некоторые товары были признаны контрафактными.
Часы, телефоны и наушники изъяты. В отношении предпринимателей возбуждены 3 дела об административных правонарушениях.
Фото Астраханской таможни
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