Волгоградские ватерполисты ворвались в финал чемпионата России





Ватерполисты волгоградского «Спартака» сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге повторно обыграли местную «Балтику» со счетом 10:8.Таким образом, красно-белые снова вышли в финал чемпионата России, сообщает V102.RU. Ватерполисты волгоградского «Спартака» сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге повторно обыграли местную «Балтику» со счетом 10:8.Таким образом, красно-белые снова вышли в финал чемпионата России, сообщает V102.RU.

Напомним, 30 марта подопечные Владимира Карабутова в родном бассейне в первой встрече полуфинальной серии до двух побед одолели балтийцев — 14:10. В повторном поединке, конечно же, спартаковцы также считались фаворитами и не стали откладывать дело в долгий ящик. Уже по итогам первой четверти гости выигрывали — 3:0 благодаря точным броскам Сергея Буланаева, Романа Усова и Семена Девяткина. На старте второго периода красно-белые развили преимущество в результате голевых успехов Усова в большинстве и Тимура Шайхутдинова после контратаки. Однако до большого перерыва хозяевам удалось сократить отставание. Сначала поразил ворота Артем Калтыгин, затем с пенальти был точен Макар Сальников и вскоре численное преимущество использовал Игорь Плискевич, поразивший ворота Петра Федотова. 5:3 - в пользу «Спартака» по итогам первых двух четвертей.В начале третьей восьмиминктки результативными действиями отметились Василий Еськов и Семен Девяткин, снова увеличив отрыв своей команды от соперников. До заключительного перерыва точными бросками обменялись Илья Редько и Роман Усов. Последний период открыл заброшенным мячом Тимур Шайхутдинов. Затем последовал удачный отрезок для «Балтики», когда они отличились трижды подряд. Авторами точных выстрелов стали Михаил Иванков, Илья Редько и Артем Калтыгин. Но все же волгоградским ватерполистам удалось довести дело до итоговой победы — 10:8, означавшей для красно-белых выход в финал очередного розыгрыша Суперлиги.В решающей стадии в борьбе за чемпионство «Спартак» традиционно встретится с казанским КОС — «Синтезом». Клуб из Татарстана в двух матчах полуфинальной серии оказался сильнее астраханского «Динамо-СШОР», которое теперь сразится за бронзовые медали с «Балтикой».