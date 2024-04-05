В поселке под Волгоградом из-за бешеной собаки ввели карантин

Происшествия 05.04.2024 07:27
0
05.04.2024 07:27
Из-за смертельной инфекции введен карантин в поселке Катричев Быковского района. Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области, эпизоотический очаг определен в зоне 2,7 километров от домовладения, где было зафиксировано заражение бешенством домашней собаки.В настоящее время в связи с происшествием на территории сельского поселения проходит ряд обязательных для таких случаев мероприятий. Жители, которые контактировали с собакой, получают профилактические прививки, также вакцинацию от бешенства проведут и другим домашним животным. В населенном пункте продезинфицируют места, если обнаружат там трупы животных.
На ферме под Волгоградом свиньи заразились африканской чумой04.04.2024 19:25
Происшествия 04.04.2024 19:25
В Камышине перекрыли квартал из-за подозрительного предмета в банке04.04.2024 18:48
Происшествия 04.04.2024 18:48
В Волгограде полиция «дала прикурить» родителям 11-летней блогера04.04.2024 17:53
Происшествия 04.04.2024 17:53
Волгоградку осудили за попытку кинуть отца на деньги04.04.2024 17:23
Происшествия 04.04.2024 17:23
Неисправимого дрифтера на Mercedes в Волгограде арестовали на 5 суток04.04.2024 17:03
Происшествия 04.04.2024 17:03
В Волгограде КАМАЗ на перекрестке врезался в автобус №5504.04.2024 14:48
Происшествия 04.04.2024 14:48
В Волгоградской области мужчина насмерть забил 86-летнего отца04.04.2024 11:32
Происшествия 04.04.2024 11:32
Пять грузовиков и легковушка столкнулись под Волгоградом после лобового ДТП04.04.2024 10:30
Происшествия 04.04.2024 10:30
Столкновение двух авто перегородило путь трамваям в Волгограде04.04.2024 09:50
Происшествия 04.04.2024 09:50
В Бекетовке в Волгограде вспыхнул камыш рядом с детским садом04.04.2024 09:05
Происшествия 04.04.2024 09:05
«Мне вместе с деревом ехать?»: упавшее дерево расплющило иномарку в Волжском03.04.2024 20:54
Происшествия 03.04.2024 20:54
В райцентре Волгоградской области умер 38-летний велосипедист03.04.2024 18:52
Происшествия 03.04.2024 18:52
В Волгограде насильника 10-летней девочки приговорили к 16 годам колонии03.04.2024 16:59
Происшествия 03.04.2024 16:59
«Это не теракт»: под Волгоградом в общежитии колледжа произошел взрыв03.04.2024 16:16
Происшествия 03.04.2024 16:16
В подъезде дома на юге Волгограда поймали лисицу03.04.2024 13:41
Происшествия 03.04.2024 13:41