Происшествия

В поселке под Волгоградом из-за бешеной собаки ввели карантин

Происшествия 05.04.2024 07:27
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05.04.2024 07:27


Из-за смертельной инфекции введен карантин в поселке Катричев Быковского района. Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области, эпизоотический очаг определен в зоне 2,7 километров от домовладения, где было зафиксировано заражение бешенством домашней собаки. 
В настоящее время в связи с происшествием на территории сельского поселения проходит ряд обязательных для таких случаев мероприятий. Жители, которые контактировали с собакой, получают профилактические прививки, также вакцинацию от бешенства проведут и другим домашним животным. В населенном пункте продезинфицируют места, если обнаружат там трупы животных.

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