В Волгограде КАМАЗ на перекрестке врезался в автобус №55





В Кировском районе Волгограда 4 апреля днем автобус №55 попал в дорожно-транспортное происшествие. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в пассажирский транспорт врезался на перекрестке КАМАЗ.

Столкновение автобуса и грузовика произошло на нерегулируемом перекрестке вблизи остановки «Библиотечной».

– По предварительным данным, в 12:10 водитель 53-летний КАМАЗа, двигаясь двигался по улице тТополевая в сторону улицы Писемского, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автобусу, которым управлял 41-летний мужчина. В итоге грузовой автомобиль совершил года касательное столкновение в автобусом, – сообщили обстоятельства происшествия ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по России по Волгоградской области.





На фотографиях с места происшествия видно, что у автобуса в результате удара выбило стекла, деформирован кузов. Однако, уточняют полицейские, в результате ДТП никто из находившихся в салоне пассажиров не пострадал. Водителям также не потребовалась помощь медиков.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области