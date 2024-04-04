Происшествия

Пять грузовиков и легковушка столкнулись под Волгоградом после лобового ДТП

Происшествия 04.04.2024 10:30
0
04.04.2024 10:30


Массовая авария с участием пяти грузовиков и одного легкового автомобиля произошла в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, причиной ДТП стал выезд фуры на полосу встречного движения.

По предварительным данным, на 590 км трассы Р-228 водитель грузового автомобиля DAF выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Volvo. После этого DAF врезался еще в два большегруза марки Volvo и Sitrak.

От удара у тягача Sitrak оторвалась деталь кузова и отлетела в «ГАЗель», от чего этот автомобиль врезался в Toyota. В результате пострадал 58-летний водитель грузовика DAF. Его госпитализировали.

Авария произошла в 150 метрах от поворота на станицу Суводскую. После аварии в сторону Волгограда образовалась многокилометровая пробка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.04.2024 11:32
Происшествия 04.04.2024 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 09:50
Происшествия 04.04.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 09:05
Происшествия 04.04.2024 09:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 20:54
Происшествия 03.04.2024 20:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 18:52
Происшествия 03.04.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 16:59
Происшествия 03.04.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 16:16
Происшествия 03.04.2024 16:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 13:41
Происшествия 03.04.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 13:25
Происшествия 03.04.2024 13:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 12:31
Происшествия 03.04.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 11:29
Происшествия 03.04.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 11:11
Происшествия 03.04.2024 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2024 08:57
Происшествия 03.04.2024 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2024 21:06
Происшествия 02.04.2024 21:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2024 20:51
Происшествия 02.04.2024 20:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:10
ВТЗ вдвое расширил участок спецавтотранспорта и улучшил условия трудаСмотреть фотографии
12:57
«Куда летят?»: в Волгограде авиабилеты за неделю подорожали на 1 тысячу рублейСмотреть фотографии
12:52
Под Волгоградом мать нашла тело двухлетнего сына в сливной ямеСмотреть фотографии
12:49
Дело техники: в Волгограде оперативники с поличным задержали автовораСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
В Волгограде в три раза вырос спрос на возрастных работниковСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде требуют признать банкротом застройщика из УкраиныСмотреть фотографии
12:07
Газовики предлагают волгоградцам удобные способы заключения договора на техобслуживаниеСмотреть фотографии
11:52
Дачников предупредили о пробках из-за ремонта переезда на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:47
«Лента» огорчила волгоградцев фейковой скидкой на игристое виноСмотреть фотографии
11:35
«Сына не допустили к телу»: водитель погиб в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:32
В Волгоградской области мужчина насмерть забил 86-летнего отцаСмотреть фотографии
10:51
У депутатов Волгоградской облдумы возникло 8 вопросов к губернаторуСмотреть фотографии
10:35
Штрафы за отказ от проверки газового оборудования увеличат в 5 разСмотреть фотографии
10:30
Пять грузовиков и легковушка столкнулись под Волгоградом после лобового ДТПСмотреть фотографии
10:21
«Ростелеком» инвестировал в цифровое счастье клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 годСмотреть фотографии
10:16
Глава СКР поручил доложить о групповом избиении школьницы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:50
Столкновение двух авто перегородило путь трамваям в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:05
В Бекетовке в Волгограде вспыхнул камыш рядом с детским садомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
Копеечный рост цен на бензин произошел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
Вырвались из ада: в Волгоград прибыла первая группа белгородских детейСмотреть фотографииCмотреть видео
06:56
Гигантскую свалку у военкомата ликвидируют в Волгограде за 8 млнСмотреть фотографии
21:55
В Котово разрушается «криминальная» дорогаСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области с 25 марта ищут пропавшего мужчину в черномСмотреть фотографии
20:59
В Волгограде УК после проверки объяснила инцидент с лифтомСмотреть фотографии
20:54
«Мне вместе с деревом ехать?»: упавшее дерево расплющило иномарку в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
Суд арестовал пятерых подростков, избивших двух волгоградцевСмотреть фотографии
19:55
ФСБ России отмечает 29-летие со дня образованияСмотреть фотографии
19:27
«Отвернулась удача»: «Ротор» проиграл «Краснодару-2» со счетом 2:3Смотреть фотографии
18:52
В райцентре Волгоградской области умер 38-летний велосипедистСмотреть фотографии
18:25
Избивший пассажира автобуса 19-летний волгоградец оказался в СИЗО и вспомнил мамуСмотреть фотографииCмотреть видео
 