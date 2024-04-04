Массовая авария с участием пяти грузовиков и одного легкового автомобиля произошла в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, причиной ДТП стал выезд фуры на полосу встречного движения.

По предварительным данным, на 590 км трассы Р-228 водитель грузового автомобиля DAF выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Volvo. После этого DAF врезался еще в два большегруза марки Volvo и Sitrak.

От удара у тягача Sitrak оторвалась деталь кузова и отлетела в «ГАЗель», от чего этот автомобиль врезался в Toyota. В результате пострадал 58-летний водитель грузовика DAF. Его госпитализировали.

Авария произошла в 150 метрах от поворота на станицу Суводскую. После аварии в сторону Волгограда образовалась многокилометровая пробка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области