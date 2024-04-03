



В Волжском Волгоградской области дерево во дворе дома №14 по улице Комсомольская рухнуло прямо на припаркованный к дому автомобиль. Как сообщила V102.RU хозяйка иномарки, происшествие случилось сегодня, 3 апреля, в полдень.





– Хорошо, что, я не успела сесть в машину и никто не пострадал. Дерево упало в 12:45 ч., однако никто с того момента ко мне не удосужился приехать, – пожаловалась Антонина, – Ни сотрудники полиции, ни дознаватели не захотели прибыть на место и установить факт повреждения автомобиля, мол, приезжайте к нам сами. Простите, а мне вместе с деревом приезжать?





Прождав более 6 часов сотрудников полиции, волжанка совсем отчаялась. Куда обращаться в таком случае и как найти виновного в падении дерева женщина также не знает, поскольку в полиции на призывы о помощи ей ответили, что данными проблемами они не занимаются.

– За весь день я так разнервничалась, что уже и не понимаю, как действовать дальше, – призналась автоледи. – Уже вечер, описывать повреждения будут мне в ночи?

Редакция следит за данной ситуацией.



Между тем, сегодня в Волгоградской области буйствовал сильный ветер. Порывы доходили до 15-20 метров в секунду. Факты падения деревьев зафиксированы и в других районах города и области.



Фото: читатели V102.RU