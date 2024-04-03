Второй трамвай сошел с рельсов в Волжском за 4 дня

Происшествия 03.04.2024 08:57
0
03.04.2024 08:57
В Волжском Волгоградской области за последние четыре дня произошло второе происшествие, связанное со схоом трамвая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, нештатная ситуация случилась сегодня, 3 апреля, на выезде из трамвайного парка. На рельсах застрял вагон трамвая №4а. Пока движение электротранспорта в Волжском в сторону улицы Логинова остановлено.
Ранее, напомним, 31 марта на кольце ГПЗ в Волжском произошел сход задней тележки вагона маршрута №3, из-за чего несколько часов не курсировали трамваи в старую часть города.
Фото архива V102.RU
18-летнего парня в балаклаве и с пистолетом остановили на улице в Волгограде02.04.2024 21:06
Происшествия 02.04.2024 21:06
Пропавшую под Волгоградом 19-летнюю девушку сняли уличные камеры02.04.2024 20:51
Происшествия 02.04.2024 20:51
«Сразу вцепилась в лицо»: стали известны жуткие подробности нападения собаки на женщину под Волгоградом02.04.2024 18:29
Происшествия 02.04.2024 18:29
Двухлетний малыш выпал с москитной сеткой из окна под Волгоградом02.04.2024 18:10
Происшествия 02.04.2024 18:10
Селянин сгорел во время перекура в Волгоградской области02.04.2024 16:24
Происшествия 02.04.2024 16:24
На юге Волгограда вспыхнули камышовые заросли02.04.2024 14:03
Происшествия 02.04.2024 14:03
В Волгограде банда подростков напала на прохожего02.04.2024 11:37
Происшествия 02.04.2024 11:37
Ребенок и двое взрослых попали в больницу после лобового ДТП под Волгоградом02.04.2024 10:32
Происшествия 02.04.2024 10:32
Рыбака, перекрывшего русло реки сетью, задержали в Волгоградской области02.04.2024 10:13
Происшествия 02.04.2024 10:13
«Всего лишь сделал замечание»: в Волгограде разыскивают банду подростков за избиение пассажира автобуса №2102.04.2024 09:54
Происшествия 02.04.2024 09:54
Волгоградцам грозит пожизненное за жесткое убийство медсестры01.04.2024 16:01
Происшествия 01.04.2024 16:01
Под Волгоградом столкнулись Volvo и KIA Spectra: есть пострадавшие01.04.2024 15:01
Происшествия 01.04.2024 15:01
Голодная волгоградка под камерами разбила лобовое стекло Suzuki01.04.2024 13:09
Происшествия 01.04.2024 13:09
В Волгограде рецидивистка одним ударом убила мужчину01.04.2024 13:03
Происшествия 01.04.2024 13:03
В пруду в Волгоградской области утонул 50-летний мужчина31.03.2024 21:31
Происшествия 31.03.2024 21:31