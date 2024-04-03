Происшествия

Второй трамвай сошел с рельсов в Волжском за 4 дня

Происшествия 03.04.2024 08:57
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03.04.2024 08:57


В Волжском Волгоградской области  за последние четыре дня произошло второе происшествие, связанное со схоом трамвая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, нештатная ситуация случилась сегодня, 3 апреля,  на выезде из трамвайного парка. На рельсах застрял вагон трамвая №4а. Пока движение электротранспорта  в Волжском в сторону улицы Логинова остановлено.
Ранее, напомним, 31 марта на кольце ГПЗ в Волжском произошел сход задней тележки вагона маршрута №3, из-за чего несколько часов не курсировали трамваи в старую часть города. 
Фото архива V102.RU

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