В Волжском остановились трамваи из-за схода вагона

Происшествия 31.03.2024 13:35
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31.03.2024 13:35
В Волжском Волгоградской области парализовано движение трамваев. Причина – сход задней тележки вагона маршрута №3 на кольце ГПЗ. Как рассказали V102.RU очевидцы, вот уже более часа в сторону старой части не проехал ни один трамвай.- На кольце застрял вагон, его задняя часть сошла с рельсов, - пояснили волжане. – Подъехала аварийная машина, она тоже как-то неудачно вписалась в трамвай.
Когда возобновится движение трамваев, рабочие ответить затруднились. Пассажирам, застрявшим на остановке «Оптовая база», рекомендуют уезжать на маршрутках и автобусах.
В МУП «Волжская автоколонна №1732» факт происшествия подтвердили.
- Из-за схода вагона на кольце ГПЗ в 12-15 ч. перекрыто движение трамваев в сторону Логтнова. На месте работает бригада слесарей и путейцев. Вагоны 4 и 4а ездили через Рабочий,- пояснили на предприятии.
Фото V102.RU
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