Ребенок и двое взрослых попали в больницу после лобового ДТП под Волгоградом





Трое человек, в том числе 5-летний ребенок, пострадали в ДТП в городе Котельниково Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по региону, авария с участием двух иномарок произошла накануне в 23:20.

По предварительной информации, 31-летний водитель Chevrolet Cruze, двигаясь со стороны ул. Лесной в сторону ул. Родина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ЗАЗ» под управлением 48-летнего водителя.

В результате 5-летний пассажир Chevrolet, водитель и 18-летний пассажир «ЗАЗ» доставлены в больницу.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области