В Волгограде планируют сократить объемы тестирования на COVID-19





В январе 2024 года медицинские учреждения Волгоградской области провели лишь 15,6 тысячи тестов на COVID-19 из лимита в 236,5 тысячи. Невостребованность процедуры сподвигла облздрав инициировать пересмотр нормативов, заложенных в региональную программу ОМС.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законопроект, внесенный в Волгоградскую областную думу, порядка 30 млн рублей, высвободившиеся за счет сокращения объемов тестирования на 69,1 тыс. исследований, предлагается направить на увеличение объемов патологоанатомических изысканий.

Напомним, недавно в Минздраве России приняли решение о смягчении с 1 сентября 2024 года требований к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Ведомственным приказом упразднена необходимость вакцинации медработников, педагогов и детей в возрасте от 12 до 17 лет. Такие корректировки медики связывают с постепенным вырождением вируса, который стремительно превращается из смертоносного бедствия мирового масштаба в типичную сезонную инфекцию.