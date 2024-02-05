Федеральные новости

Уже не тот: вакцинировать от ковида с сентября будут только уязвимых россиян

Федеральные новости 05.02.2024 17:00
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05.02.2024 17:00


В Минздраве решили изменить требования по вакцинации от COVID-19 и приказали ставить прививки только уязвимым категориям россиян. Об этом со ссылкой на опубликованный министерством 30 января документ сообщает «Парламентская газета». Нововведения вступят в силу с 1 сентября текущего года. 

В частности, приказом Министерства здравоохранения РФ вносятся изменения в перечень категорий граждан, которые обязаны сделать прививку от COVID-19. В настоящее время в обязательном порядке получать иммунитет от коронавирусной инфекции обязаны  медработники, педагоги, пожилые граждане. С 1 сентября список ограничится россиянами старше 18 лет, которые не болели или не делали прививки, а также пожилыми людьми старше 60 лет. 

Также в список для обязательной  вакцинации будут входить люди, страдающие хроническими (туберкулез, сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые и бронхолегочные патологии), аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные. Медицинских работников и педагогов, а также детей в возрасте от 12 до 17 лет, по новым правилам, избавят от обязательной вакцинации. 

Обязательная вакцинация от COVID-19 в России была связана с неуправляемым распространением вируса во всем мире. Сейчас штамм, который вызвал пандемию, практически исчез, а за несколько лет уже сменилось несколько его вариантов. Они не так опасны, поэтому прививка и стала необязательной, – объяснил «Парламентской газете» академик РАН, член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. – Изменилась структура вируса, и по клиническому течению он напоминает обычную респираторную инфекцию, поэтому Минздрав рекомендовал вакцинацию сохранить, но только для тех, кто в ней больше всего нуждается.

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