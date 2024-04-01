Волгоградцам грозит пожизненное за жесткое убийство медсестры

В Волгоградской области прокуратура передает в суд обвинительное заключение по резонансному делу о жестком убийстве медсестры. В совершении преступления сознался 63-летний волгоградец и его 51-летний приятель.

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», совершить преступление их сподвиг квартирный вопрос. Пожилая женщина и 63-летний мужчина недавно унаследовали жилплощадь. При этом последний не желал делиться приобретением и подбил товарища к расправе.

- Следствием установлено, что 63-летний обвиняемый несколько лет присматривал за мужчиной, который вёл асоциальный образ жизни. Впоследствии мужчина завещал фигуранту уголовного дела свое имущество в виде 5/44 доли квартиры в Дзержинском районе г. Волгограда. Однако при вступлении в наследство выяснилось, что у умершего была жена, которая являлась наследником по закону, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Преступники тщательно продумали план убийства. Они подстерегли жертву на безлюдном переулке по пути с работы. 63-летний мужчина выстрелил медсестре в затылок, после чего они вместе с сборщиком отнесли тело в находящийся у дороги приямок, где также нанесли ещё пять ножевых ранений в область груди. После всех истязаний сообщники вывезли бездыханное тело в Тракторозаводской район и скинули в канализационный колодец.

Об исчезновении погибшей в полицию сообщила ее сестра. Следователи оперативно нашли и задержали преступников.

После убийства, обвиняемые проникли в квартиру медсестры, где похитили документы на злополучное наследство и украшения стоимостью порядка 30 тыс. рублей.

По итогу расследования оба фигуранта дела обвиняются в ч. 2 ст. 105 УК РФ. Теперь и 63-летнему организатору, и его сообщнику грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области