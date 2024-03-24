В центре Волгограда на бок завалилась бетономешалка

В Волгограде на пересечении улиц имени Рокоссовского и Невской опрокинулась бетономешалка, сообщили V102.RU очевидцы.

— По направлению в центр завалилась на тротуар. Вроде никто не пострадал. Ждут тяжелую технику — краном хотят поднимать, — рассказали горожане. — Вроде как грузовик от столкновения уходил, вот и «прилег».

Место аварии огородили сигнальной лентой. На месте были замечены сотрудники полиции. Редакция V102.RU направила запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области. Обстоятельства ДТП уточняются.

Скриншот: видео «Гоночный город» / t.me