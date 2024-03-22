В Волгограде на рабочем месте умер диспетчер аварийной

В Дзержинском районе Волгограда накануне днем в микрорайоне Семь ветров нашли труп мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.
— Тело 62-летнего работника найдено в служебном помещении аварийно-диспетчерской службы «СП Лифт-Сервис» в доме № 52 по улице 8-й Воздушной Армии, — рассказал источник. — Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. Ему стало плохо с сердцем.
Напомним, что в Волгограде нашли мертвым сотрудника областного радиотелевизионного передающего центра РТРС.
Скриншот: Google Maps