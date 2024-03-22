Экс-заключенный рассказал о странном полете в волгоградской колонии № 9: видео

В мужской исправительной колонии строгого режима № 9, расположенной по улице Костюченко, 12 в Тракторозаводском районе Волгограда пресекли попытку переброса так называемого «запрета». Как сообщает V102.RU, бывший заключенный по просьбе друга снова пошел на нарушение закона.





— Оперативниками исправительной колонии был задержан ранее судимый 33-летний житель Волгограда на режимной территории, прилегающей к внешней запретной зоне. Мужчина пытался перебросить в свертке три мобильных телефона и зарядное устройство через основное ограждение, — пояснили информагентству в пресс-службу УФСИН России по Волгоградской области.





Уточняется, что нарушение пресекли при отработке оперативной информации. В отношении правонарушителя составлен административный материал по ст. 19.12 КоАП РФ (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении УИС или месте содержания под стражей). Санкция влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

Задержанный пояснил, что ранее отбывал срок в этой колонии, где стал тесно общаться с одним из заключенных. После освобождения приятеля знакомый попросил его об услуге.

Фото и видео: УФСИН России по Волгоградской области