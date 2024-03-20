Приставы в Волгограде выявили фальшивый исполлист на 26 млн рублей

Поддельный исполнительный лист на сумму 26 миллионов рублей выявили сотрудники отдела судебных приставов в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по Волгоградской области, требование о взыскании такой огромной суммы с физического лица по договору займа предъявил приставам местный житель.

Однако при возбуждении исполнительного производства у ответственного лица возникло сомнение в подлинности документа. Был направлен запрос в районный суд, который якобы выдал исполнительный лист, с просьбой подтвердить его подлинность. В потупившем ответе было сказано, что такой документ судом не выдавался.

Рапорт об обнаружении поддельного документа вместе с материалами направлен в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки.

Фото из архива ИА «Высота 102»