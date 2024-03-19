Происшествия

Двое волгоградских рыбаков на судне задержаны на Цимлянском водохранилище

Происшествия 19.03.2024 21:37
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19.03.2024 21:37


Двое жителей Волгоградской области задержаны за незаконную рыбалку на Цимлянском водохранилище. Как сообщили V102.RU в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, мужчин поймали на водохранилище в административных границах Дубовского района Ростовской области.

Они ловили рыбу с помощью ставных лесковых сетей общей длиной более 180 метров на судне, оснащенном подвесным лодочным мотором. Мужчины успели поймать более 260 экземпляров рыбы. Ущерб оценивается в 80 тысяч рублей.


В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы за нарушение законодательства о рыболовстве. Также следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства

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