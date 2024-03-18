Пропавшего накануне выборов Мелконяна 18 марта осудят в Волгограде

В Краснооктябрьском районном суде Волгограда сегодня, 18 марта, наконец поставят точку в уголовном деле Арсена Мелконяна, обвиняемого в угрозе убийством судье и расправой сотруднику ФСИН. Предыдущее заседание, назначенное на 14 марта, на котором суд должен был постановить приговор, отменили по техническим причинам.

Сегодня подсудимый в закрытом заседании должен выступить с последним словом. После обеда ему огласят приговор в открытом формате. На сайте районного суда указано, что в прошлый процесс Мелконяна не доставил конвой. Собственный источник «Высоты 102» пояснил, что для охраны правопорядка на прошедших выборах президента задействовали максимальное количество полицейских.

Вину в преступлениях обвиняемый признает лишь частично. Гособвинение запросило для него три года и семь месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, как сообщала региональная прокуратуры, в марте 2022 года подследственный Мелконян угрожал расправой сотруднику СИЗО № 1. В апреле 2023-го после вынесения приговора за особо тяжкое преступление он по телефону обещал разобраться с судьей, которая рассматривала в отношении него уголовное дело. Кроме того, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей бывшей супруге и ее семье.

Мелконян, осужденный по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, попал в колонию, а в скором времени оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне спецоперации осужденный был ранен и попал в госпиталь Ростова-на-Дону, откуда в апреле возвратился в Волгоград.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Волгограде суд по Мелконяну закрыли после визита «засекреченного» юриста. Процесс обернулся скандалом.

Фото: архив ИА «Высота 102»