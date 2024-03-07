В Волгограде женщина насмерть обварилась кипятком





В Волгограде специалисты больничного комплекса больше месяца боролись за жизнь пациентки, которая получила тяжелые ожоги по собственной неосторожности. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась накануне в ожоговом центре.

По информации экстренных служб, несчастный случай произошел еще 29 января в доме №37 по ул. Штеменко.

– Отсюда в больницу №25 68-летняя женщина была доставлена в тяжелом состоянии после того как находясь в собственной квартире пролила на себя кипяток, – сообщил информагентству «Высота 102» собственный источник.

На протяжении месяца врачи центра оказывали необходимую женщине помощь в условиях реанимации, однако 6 марта пенсионерка скончалась.