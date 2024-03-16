Происшествия

Под Волгоградом нашли обугленный труп мужчины

Происшествия 16.03.2024 10:24
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16.03.2024 10:24


В Кумылженском районе Волгоградской области на пепелище обнаружили труп мужчины. Как стало известно V102.RU от собственного источника, тело нашли в спальной комнате на полу. 

— Все произошло после полудня в частном доме № 56 по улице Чехова в станице Кумылженской. Выгорел дом размерами 12 на 12 метров. После тушения нашли обугленный труп 58-летнего хозяина, — рассказал источник. — Огонь пошел из пристройки. Заискрили провода на скрутке. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области информагентству пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 13.43. Силами расчетов 62-й пожарно-спасательной части горение ликвидировано в 16.00. 

Напомним, что в центре Волгограда женщина погибла из-за вредной привычки. Инцидент произошел в одной из квартир в доме № 4 по улице Гоголя. 

Фото: архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

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