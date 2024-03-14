Спорт

Не самый лучший день: «Динамо-Синара» уступило «Ставрополью» в родных стенах

Спорт 14.03.2024 21:42
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14.03.2024 21:42


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 14 марта, в родных стенах уступили «Ставрополью» в розыгрыше Суперлиги со счетом 28:31. Это первое поражение бело-голубых за семь последних матчей, сообщает V102.RU.
Встреча началась с двух сейвов в исполнении волгоградского голкипера Анны Верещак,  поочередно отразившей мощные броски Натальи Коровиной и Анастасии Зотиной. Вскоре был оформлен первый гол в поединке. Его автором стала Виолетта Голец, завершившая быструю комбинацию ставропольских исполнительниц. За хозяек по два результативных действия на старте набрали Арина Безбабных и Екатерина Долматова, что позволило динамовкам выйти вперед с преимуществом в плюс два. Однако соперницы, ведомые наставником Евгением Зотиным,  долгое время хоть и уступали, но далеко не отпускали оппоненток. Только лишь реализованный пенальти Виктории Турусиной и удачно завершенная контратака после голевой передачи Елизаветы Дудкиной на Долматову в середине тайма позволили «Синаре» снова немного оторваться — 9:6 в пользу бело-голубых.
В начале третьей десятиминутки  за волгогоградок отличилась давно не выступавшая из-за серьезной травмы Екатерина Скивко. Своим набранным баллом талантливая спортсменка отметила долгожданное возвращение на площадку. Правда, вслед за этим радостным событием  хозяйки стали постепенно отдавать инициативу гостям, которые включили дополнительные скорости и забросили трижды подряд. Таким образом, лидерство в матче захватила именно команда из Ставрополя. На последней минуте первой половины Долматова и Голец обменялись точными попаданиями. На перерыв достаточно неожиданно «Динамо-Синара» отправилось, уступая — 14:16.
К сожалению для волгоградских болельщиков, во втором тайме бело-голубым не удалось переломить ситуацию. При этом подопечные Олега Кулешова благодаря мячам Анастасии Шкитиной и Елизаветы Дудкиной сделали счет равным — 17:17. Но развить успех динамовкам не удалось. «Ставрополье» компенсировало разницу в классе и мастерстве дисциплиной, характером и  продемонстрированном желании биться друг за друга по ходу всей игры.
В заключительной десятиминутке матча Екатерина Каширина реализовала семиметровый, а Елена Лунина выстрелила дуплетом, что поспособствовало солидному преимуществу гостей в плюс четыре. Подопечные Зотина спокойно довели дело до итоговой победы. Хотя стоит отметить и гол престижа в исполнении Скивко в самой концовке, который предопределил итоговый результат — 31:28 в пользу «Ставрополья». Долматова стала лучшим бомбардиром встречи — 10 заброшенных мячей при 14 бросках. Самыми результативными в составе победительниц оказались Каширина и Лунина. У них по шесть голевых действий.
Сегодня был не лучший день для волгоградского коллектива, который явно испытывал проблемы с настроем на матч, что станет дополнительной информацией для тренерского штаба перед стартом в плей-офф Суперлиги и «Финале четырех» Кубка России.  Таким образом, гандболистки «Динамо-Синары» прервали свою беспроигрышную серию в чемпионате, но при этом остались на первом месте в группе «Б», опережая подмосковную «Звезду» на один балл. Очный матч между этими клубами состоится 26 марта в Волгограде. А 20-го числа бело-голубые на выезде сыграют с АГУ- «Адыиф» из Майкопа.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара»    


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