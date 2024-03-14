Расследования

Пассажира поезда осудили за угрозы раскладным ножом полицейскому в Петров Вале

Расследования 14.03.2024 21:05
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14.03.2024 21:05


В Волгоградской области осужден житель Кургана, который в конце декабря прошлого года угрожал полицейскому ножом на железнодорожной станции Петров Вал. Как сообщили V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре, мужчину приговорили к 1 году 1 месяцу лишения свободы условно.

Камышинский городской суд признал пассажира поезда «Тында –Кисловодск» виновным по двум статьям УК РФ: публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Следствием и судом установлено, что ранее судимый 36-летний житель города Кургана, который ехал на пассажирском поезде через Волгоградскую область, напился и устроил дебош в купе. Мужчина отказался подчиняться полицейскому, оскорблял его, а потом стал угрожать и размахивать раскладным ножом. Это произошло на станции Петров Вал, куда дебошира доставили для составления протокола.

Фигурант уголовного дела полностью признал вину и раскаялся. 

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