В Волгограде подешевели все овощи, кроме картофеля и капусты

В то же время стоимость сахара увеличилась за неделю на 1,27% и его средняя цена сейчас составляет 67,42 рубля за килограмм. Сыр сычужный твердых и мягких сортов стал дороже на 1,44% (647,77 рубля за килограмм).
А вот гречка чуть подешевела – снижение составило 1,22%. Килограмм этой крупы стоит теперь в среднем 59 рублей. Классическое дополнение к гарниру, сосиски, наоборот, стали чуть дороже. Килограмм мясных полуфабрикатов подорожал на 1% (до 385 рублей).
Стоимость яиц на прошлой неделе вновь стала меньше 120 рублей, что почти на 1,5% ниже, чем на предыдущей неделе.