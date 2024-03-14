В Волгограде подешевели все овощи, кроме картофеля и капусты





В Волгограде за минувшую неделю картофель и соль стали самыми подорожавшими продуктами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, цены на соль выросли на 3,33% - до 15,23 рубля. Картофель подорожал на 2,62% - до 29,57 рубля за килограмм, а капуста – на 1,26% (до 38,45 рубля).

В Волгограде за минувшую неделю картофель и соль стали самыми подорожавшими продуктами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, цены на соль выросли на 3,33% - до 15,23 рубля. Картофель подорожал на 2,62% - до 29,57 рубля за килограмм, а капуста – на 1,26% (до 38,45 рубля).

Все остальные овощи чуть сбавили в цене. Помидоры подешевели на 0,13% и стоят в среднем 237 рубля, а огурцы стали доступнее покупателям на 4,6% (209,48 рубля).В то же время стоимость сахара увеличилась за неделю на 1,27% и его средняя цена сейчас составляет 67,42 рубля за килограмм. Сыр сычужный твердых и мягких сортов стал дороже на 1,44% (647,77 рубля за килограмм).А вот гречка чуть подешевела – снижение составило 1,22%. Килограмм этой крупы стоит теперь в среднем 59 рублей. Классическое дополнение к гарниру, сосиски, наоборот, стали чуть дороже. Килограмм мясных полуфабрикатов подорожал на 1% (до 385 рублей).Стоимость яиц на прошлой неделе вновь стала меньше 120 рублей, что почти на 1,5% ниже, чем на предыдущей неделе.