Раздел для участников СВО создадут по поручению Путина на Госуслугах





По инициативе президента РФ Владимира Путина на портале государственных услуг до 1 мая будет создан раздел, основными пользователями которого станут участники специальной военной операции и члены их семей. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на сайт Кремля.

Поручение предусмотреть такую возможность глава государства озвучил 8 марта:

– При участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава кабинета министров Михаил Мишустин.