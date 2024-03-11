Момент столкновения реанимобиля с грузовиком в Волгограде попал на видео





Сегодня, 11 марта, на пересечении проспекта Университетского и улицы Полухина в Советском районе Волгограда столкнулись реанимобиль и грузовая «Газель». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Момент столкновения зафиксировали камеры дорожного наблюдения.





Судя по видеокадрам, водитель «Газели» планировал на скорости пересечь проезжую часть в то время как на перекресток выехала спецмашина. Отметим, что реанимобиль двигался с проблесковыми маячками.

Несмотря на жесткое столкновение и опрокидывание грузовика, все находившиеся в машинах люди уцелели.

– В результате ДТП никто из участников дорожного происшествия не пострадал, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным облздрава, находившийся в салоне реанимобиля пациент был доставлен в медучреждение другой бригадой.

Видео: ВКонтакте / ГКУ ВО «Безопасный регион»