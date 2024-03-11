Происшествия

Момент столкновения реанимобиля с грузовиком в Волгограде попал на видео

Происшествия 11.03.2024 18:33
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11.03.2024 18:33


Сегодня, 11 марта, на пересечении проспекта Университетского и улицы Полухина в Советском районе Волгограда столкнулись реанимобиль и грузовая «Газель». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Момент столкновения зафиксировали камеры дорожного наблюдения. 



Судя по видеокадрам, водитель «Газели» планировал на скорости пересечь проезжую часть в то время как на перекресток выехала спецмашина. Отметим, что реанимобиль двигался с проблесковыми маячками. 

Несмотря на жесткое столкновение и опрокидывание грузовика, все находившиеся в машинах люди  уцелели. 

– В результате ДТП никто из участников дорожного происшествия не пострадал, –  сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По данным облздрава, находившийся в салоне реанимобиля пациент был доставлен в медучреждение другой бригадой. 

Видео: ВКонтакте / ГКУ ВО «Безопасный регион»

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