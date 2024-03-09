Спорт

Волгоградцы выиграли домашний турнир по панкратиону памяти Алексея Нагина

Спорт 09.03.2024 18:42
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09.03.2024 18:42


В Волгограде в манеже ВГАФКа прошли чемпионат и первенство ЮФО по панкратиону памяти Героя России Алексея Нагина. Победителем общего зачета стала Волгоградская область, сообщает V102.RU.

Сражались спортсмены в двух видах — традиционном и классическом панкратионе. На крупные соревнования федерального уровня съехались представители  из нескольких субъектов РФ. а общее количество участников превысило 400 человек. Призовые места разыграли  юноши и девушки, а также мужчины и женщины в пяти возрастных категориях — 12-13 лет, 14-15,16-17, 18-19 и взрослые от 20 лет и старше.

Хозяева в родных стенах при поддержке своих болельщиков выступили весьма успешно и  выиграли общий зачет с солидным преимуществом. Местные спортсмены завоевали 34 золотых, 22 серебряных и 26 бронзовых медалей. Следом финишировал Краснодарский край — у них 20 первых мест, 17 раз южане оказывались на второй позиции и 15 раз им доставались третьи места. Тройку замкнула Ростовская область, чьи представители заработали 8 золотых, 9 серебряных и 22 бронзовых наград.  Отметим, что в числе почетных гостей   соревнований оказались родители Алексея Нагина. Лучшие борцы чемпионата и первенства ЮФО в апреле выступят уже на всероссийских турнирах в Санкт-Петербурге и Барнауле.
 
Справка. Панкратион – это возрождённый древний олимпийский вид единоборств, в котором сочетаются рукопашный бой, бокс и элементы других направлений. В этом виде спорта два раздела: панкратион традиционный и панкратион классический. В традиционном нельзя бить руками в голову, только ногами, в классическом можно. Коленями и локтями тоже допускается защищаться и нападать, но только в корпус и по бедрам.
Фото  Волгоградской областной федерации спортивной борьбы

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