Сражались спортсмены в двух видах — традиционном и классическом панкратионе. На крупные соревнования федерального уровня съехались представители из нескольких субъектов РФ. а общее количество участников превысило 400 человек. Призовые места разыграли юноши и девушки, а также мужчины и женщины в пяти возрастных категориях — 12-13 лет, 14-15,16-17, 18-19 и взрослые от 20 лет и старше.
Хозяева в родных стенах при поддержке своих болельщиков выступили весьма успешно и выиграли общий зачет с солидным преимуществом. Местные спортсмены завоевали 34 золотых, 22 серебряных и 26 бронзовых медалей. Следом финишировал Краснодарский край — у них 20 первых мест, 17 раз южане оказывались на второй позиции и 15 раз им доставались третьи места. Тройку замкнула Ростовская область, чьи представители заработали 8 золотых, 9 серебряных и 22 бронзовых наград. Отметим, что в числе почетных гостей соревнований оказались родители Алексея Нагина. Лучшие борцы чемпионата и первенства ЮФО в апреле выступят уже на всероссийских турнирах в Санкт-Петербурге и Барнауле.