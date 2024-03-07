Суд над группой экс-депутатов гордумы в Волгограде идет на рекорд

В Центральном районном суде Волгограда продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению трех бывших депутатов гордумы в мошенничестве с автостраховками. Скоро этому процессу, который начался в мае 2021 года и ему не видно конца, исполнится три года, передает V102.RU.

Напомним, что бывшие депутаты Волгоградской городской думы Федор Литвиненко, Евгений Щур и Алексей Зверев обвиняются в организации преступного сообщества (ч.2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве и мошенничестве в сфере страхования в составе организованной группы в крупном размере (ч.4 ст. 159 и ст.159.5 УК РФ), фальсификации доказательств по гражданским делам (ч.1 ст. 303 УК РФ), подделке официальных документов (ч.1 ст.327 УК РФ). Накануне, 5 марта, заседание вновь было перенесено на более поздний срок.

- На данный момент сторона обвинения продолжает представлять свои доказательства. Уже допрошено 110 свидетелей обвинения. Вчера судебное заседание было отложено в связи с нахождением подсудимой на больничном, - сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Несколько лет назад это уголовное дело произвело большой общественный резонанс и имело широкую огласку.

Ранее сообщалось, что уголовное дело насчитывает около 2000 томов, из которых 94 тома составляет обвинительное заключение. Расследование проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.

По версии следствия, в конце 2015 года Щур, Литвиненко и Зверев создали преступное сообщество со структурными подразделениями - организованными группами, которые работали под видом ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет». Данные фирмы, как полагают правоохранители, занимались хищением денег путем получения страховых выплат за несуществующие ДТП. Фиктивные документы предоставлялись в суды. Ущерб страховых компаний от деятельности преступной группы в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года оценен в 84 миллиона рублей.

Примечательно, что всего в состав преступного сообщества помимо основных участников входило более 450 членов, большинство из которых уже осуждены.

Экс-депутаты свою вину не признают.

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