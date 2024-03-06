В Волгоградской области похоронные выплаты увеличили до 8467 рублей

При этом темпы индексации государственных выплат на погребение в 2023 году были выше – тогда они увеличились по сравнению с 2022 годом на 838 рублей.
Общество 06.03.2024 15:09
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06.03.2024 15:09
При этом темпы индексации государственных выплат на погребение в 2023 году были выше – тогда они увеличились по сравнению с 2022 годом на 838 рублей.
В Волгоградской области проиндексировано пособие на погребение до 8467 рублей. Новый размер выплат утвержден с 1 февраля 2024 года, сообщает V102.RU со ссылкой на постановление региональной администрации.До 1 февраля этого года размер похоронного пособия составлял 7884 рубля. Таким образом, за год оно увеличилось на 683 рубля.
При этом темпы индексации государственных выплат на погребение в 2023 году были выше – тогда они увеличились по сравнению с 2022 годом на 838 рублей.
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