Экономика

Старшекурсникам колледжа им. Гагарина готовы предложить работу на волгоградском заводе

Экономика 06.03.2024 10:38
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06.03.2024 10:38


В начале марта на производственную практику на ВгАЗ приходят 16 старшекурсников колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина. Тех из них, кто хорошо себя зарекомендует, ждет трудоустройство на одном из ведущих промышленных предприятий Волгограда. В их числе – Павел Хон. 

Выбор будущей профессии был для меня случайным, но теперь я полностью уверен в его правильности. Я выбрал металлургию и, думаю, что не прогадал. С нетерпением жду, когда смогу приступить к работе. Это отличная возможность применить свои знания, набраться опыта и уже освоить азы профессии, ведь хорошим специалистом, зная одну лишь теорию, не стать, и, прежде всего, нужна практика, – уверен Павел.

Сейчас молодой человек учится на втором курсе по специальности металлургия цветных металлов и в будущем планирует продолжать развиваться в этом направлении. Он надеется, что после прохождения производственной практики сможет остаться в числе работников завода.

Отметим, что партнерство между Волгоградским алюминиевым заводом и колледжем управления и новых технологий имени Юрия Гагарина длится уже много лет. Совместную работу промышленное предприятие и учебное заведение ведут по нескольким направлениям. Это и профориентация, и обучение, и повышение квалификации специалистов предприятия. Партнеры организуют учебную и производственную практику, а выпускники колледжа трудоустраиваются на завод.  

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