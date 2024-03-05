В Советском районе Волгограда загорелся двухэтажный автобус «Сетра»

Происшествия 05.03.2024 08:12
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05.03.2024 08:12
В Советском районе Волгограда сегодня, 5 марта, загорелся двухэтажный автобус. Как сообщили V102.RU в ГБУЗ КССМП, происшествие случилось на пересечении улиц Краснопресненская и Электролесовская.
На вызов срочно выехала бригада скорой помощи. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась. В МЧС уточнили, что автобус был без пассажиров.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о возгорании автобуса «Сетра» 1988 года выпуска поступило в 5-43 ч. Транспортное средство полыхало по всей площади. Пожарные расчеты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 5-55 ч. Предполагаемая причина пожара – неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства, добавили в ведомстве.
Фото ГБУЗ КССМП VK.com
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